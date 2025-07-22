От 79 тысяч: какая нужна зарплата для льготного автокредита

Исследование: для кредита на электромобиль нужна зарплата от 267 тыс руб

«Банки.ру» совместно с платформой купли-продажи автомобилей «Авито.Авто» провели исследование, согласно которому получить льготный автокредит на обычный автомобиль в России можно с доходом от 79 тысяч рублей, на электромобиль — от 267 тысяч, сообщает газета «Известия» .

Ежемесячный платеж по льготному кредиту составляет около 44 тысяч рублей и 196 тысяч — на электромобиль. Ставка по кредитам на новую машину равна 27,6% годовых на срок 4 года. Авто с ДВС по льготной программе обойдется примерно в 1,7 млн рублей, электромобиля — 4,5 млн.

На сумму кредита могут повлиять категория и регион проживания заемщика, ежемесячный платеж за автомобиль с ДВС составит от 39,5 тысяч рублей, при этом вероятность его одобрения увеличивается.

Сумма автокредита на электромобиль в новых условиях составляет 3,8 млн рублей, ежемесячный платеж — чуть более 133 тысяч.