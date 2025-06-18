Банк заблокировал карту, перевод или счет: что делать

Существует несколько видов блокировок банковских операций физического лица. У каких пользователей более высокая вероятность попасть в зону риска блокировки и как действовать в случае, если карта все-таки заблокирована, рассказал РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Личные счета граждан попадают под блокировку чаще всего автоматически по формальным признакам. Например, одинаковые суммы поступают на счет, затем снимаются наличные — это похоже на дроппинговую схему, особенно если в итоге сумма получается значительная.

По его словам, если говорить о родительских комитетах, это стандартные взносы в фонд класса на подарки детям, организацию праздников и закупку индивидуальных пособий. В зависимости от региона карта члена родкомитета пополняется в течение недели на 50-100 тыс. рублей, что привлекает внимание анализирующих систем.

Расторгуев уточнил, что самих блокировок несколько видов — блокировка перевода (временная заморозка на «подумать», после трех дней перевод поступит), карты или счета. Разблокировать последний сложнее всего, и только при личном участии владельца карты. Усугубит ситуацию судимость — такие клиенты скорее всего попадут под блокировки. В зоне риска также личные карты ИП или физлиц самозанятых, которые справедливо не указывают поступления как доходы от профессиональной деятельности, однако налоговая может интерпретировать отсутствие чеков по поступлениям как попытку ухода от уплаты налогов.

«Сценарий поведения всегда один: обращение в банк по горячей линии или личное посещение оперофиса с подробным описанием ситуации. Банкам невыгодно ругаться с клиентами и терять их. Ошибочно заблокированные операции разблокируют, но на это понадобится время и высокая вовлеченность. Желательно подтвердить документально цели сбора», — рассказал аналитик.