Банк ВТБ повысил ставку для новых вкладчиков до 21%

Банк ВТБ улучшил условия по программе «ВТБ-Вклад» для новых вкладчиков в краткосрочной перспективе, максимальная ставка по депозиту на полгода увеличилась до 21%, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Повышенной ставкой могут воспользоваться новые вкладчики или те, у кого уже есть вклады, но с привлечением новых средств. При открытии вклада на три месяца ставка составит 19,6%, а при открытии вклада на полгода — 21%.

Текущие клиенты ВТБ также могут увеличить доходность по вкладам до 20%. Речь про сегмент клиентов «Премиум», для них максимальная ставка составляет 20,5%, а для Private Banking — 21%.

Если открывать вклад в онлайн-формате, потребуется минимальная сумма в размере 10 тысяч рублей. Если открывать вклад через обращение в офис, то минимальная сумма, которую нужно будет использовать, составит 50 тысяч рублей.