Банк «Траст» нашел единственного покупателя для московского универмага «Белград»

«Траст» может получить 631 млн рублей за универмаг «Белград» от «Астон.Свобода»

Банк «Траст» смог найти единственного потенциального покупателя на московский универмаг «Белград» и может получить не менее 631 млн рублей за него, сообщает РБК со ссылкой на протокол аукциона.

«Траст» продолжительное время не мог найти покупателя на универмаг «Белград», расположенный на юге Москвы. Единственным потенциальным покупателем стала компания «Астон.Свобода», подконтрольная основному владельцу Экспобанка Игорю Киму.

Банк может продать универмаг не менее, чем за 631 млн рублей. Это сумма является минимальной ценой, следует из документа. При этом сроки заключения сделки пока точно не определены.

Эксперты считают, что если сделка состоится, новый владелец московского универмага купит его по адекватной цене. Директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев считает, что после продажи «Белград» можно использовать по его прямому назначению.

Ранее банк «Траст» выставил на продажу металлургический завод в Гурьевске Кемеровской области. Предприятие планируют продать в рамках процедуры банкротства.