Обвиняемые в теракте в «Крокусе» решили не обжаловать продление ареста

Четверо обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус сити холле» предпочли не обжаловать решение о продлении ареста до 22 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на данные картотеки судов общей юрисдикции.

В материалах отмечается, что постановления о продлении меры пресечения в отношении Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни вступили в силу, однако обжалованы не были.

При этом другие фигуранты дела продление ареста оспорили. Всего арестовано 12 человек, которых обвиняют в теракте в составе организованной группы.

Громкий инцидент произошел 22 марта в Красногорске, где в концертном зале «Крокус сити холл» нападавшие открыли огонь по людям и подожгли зал. Жертвами трагедии стали 145 человек.