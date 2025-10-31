Банк России: в сентябре инфляция в Московской области замедлилась

ЦБ: в Московской области сильнее, чем в целом по стране, подешевели яйца

Годовая инфляция продолжает замедляться шестой месяц подряд в Московской области и в сентябре 2025 года составила 6,98%. Это ниже, чем в целом по стране (7,98%) и Центральному федеральному округу (7,11%). При этом за месяц подмосковные цены несколько выросли, сообщили РИАМО в пресс-службе главного управления Банка России по ЦФО.

По данным ежемесячного информационно-аналитического комментария Банка России, значительнее всего в Московской области в сентябре подорожали непродовольственные товары — на 0,31%. Телерадиотовары выросли в цене на 2,19% после удешевления в прошлом месяце. Рост может быть связан с маркетинговой политикой отдельных торговых сетей, которые в одни месяцы стимулируют спрос, а в другие перекладывают растущие издержки в цену продукции.

Стоимость продовольственных товаров в сентябре, напротив, снизилась. Как обычно осенью, когда на рынке появляется новый отечественный урожай, уменьшились цены на капусту, морковь, картофель и лук. Также за месяц на 2,56% подешевело какао. Основные страны-поставщики какао-бобов нарастили производство и увеличили предложение, из-за чего стоимость сырья пошла вниз.

При этом за месяц подорожало общественное питание — на 1,53%. Растет популярность региона для поездок «выходного дня». Также у поставщиков услуг увеличиваются затраты на оплату труда персонала и закупку отдельных продуктов.

Услуги в сентябре подорожали на 0,18%. Заметнее всего — на 7,88% за месяц — выросли цены в системе образования. В частности, с началом нового учебного года увеличилась стоимость семестра в высших учебных заведениях региона.

За 12 месяцев в Московской области меньше подорожали услуги, продовольственные и непродовольственные товары. К примеру, в регионе сильнее, чем в целом по стране, подешевели средства связи и яйца. Также меньше, чем в целом по России, выросли цены на услуги организаций культуры.

