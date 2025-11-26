Банк России: темпы снижения инфляции в Подмосковье опережают общероссийские

Годовая инфляция в подмосковном регионе замедляется седьмой месяц подряд и остается ниже общероссийской. По итогам октября этот показатель составил 6,88% в Московской области и 7,71% в среднем по стране, сообщили РИАМО в пресс-службе главного управления Банка России по ЦФО.

По сравнению с сентябрем рост цен в Подмосковье ускорился, но незначительно — на 0,26%. В категории продовольственных товаров наиболее заметно подорожали яйца (с начала 2025 года цена на них падала) и плодоовощная продукция, свидетельствуют данные ежемесячной аналитики Банка России. Новый урожай созревает уже не в открытом грунте, а в теплицах, и в его стоимости учитываются затраты подмосковных производителей на отопление и электроэнергию.

Из-за большого предложения на рынке снизились цены на сахар. В Подмосковье он подешевел сильнее, чем в целом по России. В регионе сосредоточено большое число кондитерских предприятий, которые сформировали на своих складах большие запасы сахара.

Из непродовольственных товаров в октябре по-прежнему дорожал бензин, отмечают в ЦБ. Началось сезонное повышение стоимости меховых изделий — из-за высокого платежеспособного спроса цены на них росли быстрее, чем в среднем по России. Зато стремительнее, чем в целом по стране, дешевели средства связи, электроника и техника, а также компьютеры, что связано с более высокой конкуренцией поставщиков в Московской области.