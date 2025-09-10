Банк России повысил курс доллара на 11 сентября

10 сентября американская валюта находилась на уровне 83,2425 руб. Однако в четверг она подорожает до 84,9211 руб. Курс поднимется на 1,6786 руб.

Евро также укрепился по отношению к российской валюте. Он поднялся с 98,0336 руб. до 99,8246 руб.

Между тем курс китайского юаня на 11 сентября был установлен на уровне 11,8961 руб. Днем ранее он составлял 11,6934 руб.

Ранее эксперты рассказали, как рубль поведет себя осенью 2025 года. Они спрогнозировали, что на стабильность валюты повлияют несколько показателей: нефтяные котировки, денежно-кредитная политика ЦБ, уровень инфляции и т. д. По мнению экспертов, наиболее вероятен базовый сценарий, при котором доллар будет стоить от 85 до 95 рублей.