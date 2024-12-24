Банк России объяснил, почему сейчас опасно снижать ключевую ставку

Банк России пояснил, что уменьшение размера ключевой ставки в стране в сегодняшней экономической ситуации опасно, так как в условиях дефицита рабочей силы и иных ресурсов это приведет к дополнительному разгону инфляции, сообщает РИА Новости .

Такие пояснения регулятор дал в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова.

Как считает ЦБ РФ, дешевые кредиты, даже если они будут направлены в инвестиции, не смогут обеспечить производителей допресурсами сразу, а только дадут им новые деньги.

«В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за эти ресурсы», — объявляется в письме.

Поэтому в стране увеличится не производство, а издержки, они изменят цены на конечную продукцию в сторону роста.

Кроме того, повышение ключевой ставки в РФ не уменьшит производственные возможности экономики, а только затормозит избыточно увеличивающийся спрос.