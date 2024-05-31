Банк России может повысить ключевую ставку в июне

Большинство экспертов отметили высокую вероятность повышения ключевой ставки с 16% до 17% на заседании Банка России, которое состоится 7 июня, сообщает газета «Известия» .

При этом 9 из 21 опрошенных аналитиков убеждены, что регулятор оставит ключевую ставку на прежнем уровне.

Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева рассказала, что с последнего заседания Центробанка в конце апреля ситуация с инфляцией лишь стала тревожнее. В конце мая показатель вырос до 8,07% в годовом выражении, а рост цен за месяц составил 0,48%.

«Говорить о замедлении инфляции не приходится, поэтому вероятность повышения ключевой ставки на заседании 7 июня существенно возрастает», — подчеркнула Пырьева.

Глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман отметил, что в настоящее время рост цен в годовом выражении почти вдвое превышает целевой уровень Центробанка РФ в 4%, и регулятор отреагирует на такую динамику.

Ранее директор департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова заявила, что регулятор может смягчить денежно-кредитную политику. Однако, по ее словам, это произойдет, если объемы кредитования в стране замедлятся.