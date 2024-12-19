сегодня в 12:58

Банк имеет право изменять лимиты по кредитным картам по своему усмотрению

По условиям договора банк вправе изменять лимит по кредитной карте по своему усмотрению, как в момент одобрения заявки, так и в процессе обслуживания, в зависимости от платежной дисциплины и финансового положения заемщика, сообщил РИАМО адвокат Игорь Ким.

Эксперт пояснил, что для банков имеет смысл сокращать лимиты по кредитным картам в ряде случаев.

«Для банков это целесообразно, если касается клиентов с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам», — говорит он.

Кроме того, сокращение лимитов по кредиткам направлено на борьбу с инфляцией, поскольку вызывает ограничение потребительского спроса, отмечает адвокат.

«Учитывая эти моменты, такие меры можно назвать обоснованными», — считает Ким.

Ранее стало известно, что банки начали серьезно сокращать лимиты по кредитным картам россиян.