Балашов посетил мебельное производство в Электрогорске

ВРИП главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов 26 мая посетил предприятие «КАКСА-А» в Электрогорске и ознакомился с развитием мебельного производства. Компания работает с 2008 года и выпускает влагозащитную мебель, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предприятие «КАКСА-А» производит около 200 видов мебели — навесные и напольные решения для разных задач. Основной акцент сделан на выпуске современной влагозащитной продукции, которая используется в помещениях с повышенной влажностью.

В производстве применяют МДФ, влагостойкую ЛДСП, полиуретановые краски и износостойкие ПВХ-пленки с антибактериальной обработкой. Продукция соответствует российским ГОСТам и санитарно-эпидемиологическим нормам.

Генеральный директор Дмитрий Михайлович Кондратенко провел для Сергея Балашова экскурсию по предприятию и рассказал о текущей работе и планах развития.

«Конечно, у компании сегодня есть определенные сложности — но мы будем оказывать поддержку в рамках наших полномочий. Пожелал руководству и всему коллективу скорейшего решения всех вопросов, активных продаж и крепкой финансовой стабильности. Уверен, у „КАКСА-А“ все получится!» — отметил Сергей Балашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.