Балашихинская компания «Технопул-Р» стала участником выставки в ОАЭ

сегодня в 21:22

Производитель оборудования для пищевых производств «Технопул-Р» из Балашихи принял участие в выставке «Gulfood Manufacturing 2025», которая прошла в Дубае. Компания выступила в составе коллективного стенда производителей Московской области, организованного Центром поддержки экспорта Московской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На выставке предприятие рассказало об инновационном оборудовании, которое используется для оптимизации пищевого производства: конвейерные системы различной сложности, спиральные транспортеры, камеры шоковой заморозки, спиральные кулеры охлаждения и глазировальные машины.

Выставка «Gulfood Manufacturing» является ведущей площадкой для демонстрации современных решений в сфере пищевых технологий. Ежегодно на ней представлено около 2500 компаний-экспонентов из 79 стран мира, демонстрирующих передовые производственные комплексы, упаковочное оборудование и технологические процессы для предприятий индустрии еды и напитков.

Участие в международной выставке дает возможность укрепить репутацию бренда и заключить прямые контакты с потенциальными партнерами, поставщиками и покупателями из разных стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.