Багреева: в 2024 году портал поставщиков Москвы посетили 3,3 млн пользователей

В прошлом году московский Портал поставщиков привлек 3,3 млн уникальных пользователей, что в три раза больше, чем в 2020 году. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

В этом году платформа отмечает 12-летие.

Заммэра уточнила, что на сегодняшний день портал поставщиков стал межрегиональной площадкой для государственных закупок, и его популярность среди предпринимателей и заказчиков продолжает расти.

«В прошлом году самыми активными посетителями платформы стали представители Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, что составляет около 78% от общего количества уникальных пользователей», — отметила Багреева.

Портал активно используют более 58 тыс. заказчиков из 42 регионов России, включая школы, детские сады, поликлиники, больницы и другие учреждения. На платформе свои товары, работы и услуги предлагают свыше 365 тыс. поставщиков со всей страны.

Как сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов, в рабочее время на площадке в среднем заключается два контракта в минуту.

«В 2024 году объем закупок на платформе достиг 121,7 млрд рублей, на 20% превысив показатель 2023 года. Стать поставщиком на портале может как организация, так и индивидуальный предприниматель, самозанятый или частное лицо. Для этого нужно лишь получить электронную подпись и пройти короткую процедуру регистрации», — добавил он.

Для удобства пользователей в регионах России открываются представительства, где специалисты помогают освоить работу на платформе, отвечают на вопросы, проводят очные встречи, собирают предложения по улучшению функционала и решают технические проблемы. Кроме того, пользователи могут круглосуточно обращаться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303⁠-12⁠-34 или оставить обращение на портале.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует целям регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».