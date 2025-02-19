Багреева: в 2024 году Москва возглавила 30 национальных рейтингов

По итогам 2024 года столица заняла первое место в 30 национальных рейтингах городов и регионов РФ, подтвердив высокий уровень развития экономики, технологий, экологических инициатив, инвестиционного климата и качества жизни горожан, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Высокие оценки получает работа по увеличению инвестиционной привлекательности города.

«Важнейшим приоритетом правительства Москвы является повышение качества жизни москвичей и комплексное улучшение городской среды, и это находит отражение в национальных рейтингах. В частности, на протяжении четырех лет Москва лидирует в рейтинге качества жизни, составляемом агентством стратегических инициатив», — поделилась Мария Багреева.

Она добавила, что успехи столицы в этом направлении подтверждают также индекс качества городской среды Минстроя России, рейтинги социально-экономического развития и качества жизни агентства «РИА Рейтинг», индекс качества жизни Финансового университета при правительстве РФ.

Формирование благоприятного инвестклимата в городе — одна из ключевых задач, поставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным. Благодаря комплексной поддержке промышленности столица уже 6 лет лидирует в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ. ОЭЗ «Технополис Москва» признана лучшей в рейтингах инвестпривлекательности ОЭЗ и индустриальных парков, составленных аналитическим центром «Эксперт», а также в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ РФ.

Кроме того, Москва уже 12 лет занимает первое место в рейтинге оценки инвестиционной привлекательности регионов России, ежегодно составляемом Национальным рейтинговым агентством. Два года подряд столица входит в число лидеров рейтинга экономического здоровья российских регионов, подготовленного агентством «Эксперт РА».

Помимо этого, столичный технопарк «Элма» возглавил Национальный рейтинг технопарков страны.

Москва — ведущий российский регион по внедрению принципов устойчивого развития. Уже в третий раз подряд город получает высочайшую оценку в Зеленом рейтинге регионов публично-правовой компании «Российский экологический оператор» за эффективную работу по созданию комплексной системы обращения с отходами. Второй год подряд столица лидирует в консолидированном региональном ESG-индикаторе регионов «Инфрагрин».

Достижения Москвы по развитию научно-технологического потенциала и внедрению умных технологий также были высоко оценены экспертами.