Багреева: в 1 полугодии оборот обрабатывающих производств столицы вырос на 4,8%

Оборот обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора в первом полугодии текущего года составил 3,7 трлн рублей, увеличившись на 4,8% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом прошлого года, сказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики города Мария Багреева.

«Обрабатывающая промышленность является одним из драйверов экономики Москвы. Это целый комплекс производств – от создания высокотехнологичного оборудования и электроники до выпуска повседневных товаров, таких как одежда, обувь, продукты. Предприятия этой отрасли обеспечивают стабильные поступления в городской бюджет и создают рабочие места для квалифицированных специалистов. В первом полугодии 2025 года обороты обрабатывающей промышленности без учета нефтегазового сектора достигли 3,7 трлн рублей, на 4,8% превысив показатель того же периода прошлого года в сопоставимых ценах. Почти 13 процентов этого объема, или 468 млрд рублей, обеспечила пищевая промышленность», – поделилась Багреева.

На производителей высокотехнологичной продукции – компьютеров, электронных и оптических изделий – пришлось 9,5% отраслевого оборота, или 351 млрд рублей, на фармацевтическую промышленность – 8%, или 295,6 млрд рублей. Предприятия, выпускающие неметаллическую минеральную продукцию (изделия из бетона, цемента, извести, гипса, стекла, керамики) заработали 229,2 млрд рублей, или 6,2% оборота обрабатывающей промышленности Москвы.

Лидерами роста оборотов в первом полугодии 2025 года стали производители неметаллической минеральной продукции: их оборот вырос в 2,8 раза. Мебельные фабрики увеличили выручку на 62% – до 32,8 млрд рублей. Производители одежды нарастили оборот на 34% – до 114 млрд рублей. Предприятия, выпускающие химическую продукцию, увеличили оборот на 37 процентов – до 202,7 млрд рублей.

Наиболее существенные темпы роста показали малые предприятия: в первом полугодии их оборот вырос на 10,8 процента в сопоставимых ценах и составил более одного триллиона рублей, это 28% оборота отрасли. Крупные и средние предприятия увеличили выручку на 2,7 процента – до 2,7 трлн рублей. Это 72% оборота обрабатывающих производств столицы.

На столичную обрабатывающую промышленность приходится 10,1 процента всей российской отрасли.