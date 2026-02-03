Багреева: торговый бот помог заключить 90 тыс контрактов на портале поставщиков

В прошлом году предприниматели заключили 91,5 тыс. контрактов по итогам котировочных сессий с применением торгового бота на Портале поставщиков, сказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Уточняется, что благодаря снижению стартовой цены контракта в ходе аукционов заказчики сэкономили 6 млрд рублей.

«Торговый бот позволяет предпринимателям участвовать одновременно в нескольких котировочных сессиях. Этот сервис помогает им экономить время и предлагать продукцию большему числу потребителей. В свою очередь, заказчики за счет роста конкуренции среди поставщиков получают наиболее выгодные предложения. В прошлом году по итогам мини-аукционов с применением торгового бота на портале заключили 91,5 тыс. контрактов. Активнее всего в таких сессиях участвовали поставщики из Москвы, Московской и Калужской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга. На них пришлось совокупно более 72 тыс. сделок, или почти 80% от числа заключенных контрактов. Благодаря снижению начальных цен в закупках заказчики сэкономили шесть миллиардов рублей — это на 15% больше, чем в 2024 году», — уточнила Багреева.

Торговый бот функционирует на Портале поставщиков с 2022 года. Он появился для упрощения процесса проведения закупок и сокращения рисков как для предпринимателей, так и для заказчиков.

«При подключении бота автоматических ставок поставщик указывает сумму, до которой готов снизить цену продукции во время котировочной сессии. В ходе мини-аукциона другие участники закупки могут вносить свои предложения, а бот поступательно делает ставки до минимальной цены, указанной предпринимателем», — считает руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Котировочные сессии — это форма закупок, мини-аукционы, которые длятся по три, шесть или 24 часа.

