Багреева: торговый бот помог заключить 215 тыс контрактов на портале поставщиков

С осени 2022 года на портале поставщиков с использованием торгового бота было подписано свыше 215 тысяч контрактов. Благодаря снижению начальной стоимости в этих закупках заказчики смогли сэкономить более 11 млрд рублей, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она уточнила, что торговый бот портала поставщиков дает возможность бизнесменам участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях.

«Таким образом, они экономят время, а заказчики получают товары или услуги по более выгодной цене за счет высокого уровня конкуренции. С октября 2022 года, когда бот начал свою работу, по итогам процедур с его применением было заключено 215,1 тыс. контрактов на сумму более 29 млрд рублей», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что в ходе торгов начальная цена снизилась на 11,1 млрд рублей.

Котировочные сессии представляют собой мини-аукционы продолжительностью три, шесть или 24 часа. В течение этого времени поставщики соревнуются между собой, постепенно уменьшая цену контракта. Победителем становится тот, кто предложит наименьшую стоимость. Торговый бот автоматизирует участие в таких сессиях, самостоятельно делая ставки до достижения минимальной цены, установленной поставщиком перед началом аукциона. Это позволяет предпринимателям одновременно участвовать в нескольких торгах. Только за первые пять месяцев 2025 года с помощью бота заключили более 35 тыс. контрактов на сумму свыше 5,2 млрд рублей.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, наиболее активными пользователями сервиса с момента его запуска стали предприниматели из Москвы и Подмосковья.

«Они заключили 122,9 и 40,6 тыс. контрактов соответственно. Это 76% от общего числа договоров. В пятерку лидеров по числу совершенных по итогам работы цифрового помощника сделок вошли также Пермский край, Санкт-Петербург и Псковская область», — рассказал Пуртов.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации малых закупок. Сегодня на платформе зарегистрировано более 58 тыс. государственных и муниципальных заказчиков, а также свыше 370 тыс. предпринимателей по всей России. В каталоге представлено более 3,1 млн уникальных товаров и услуг. Ежедневно на портале оформляют около 1,5 тыс. контрактов.

Для помощи пользователям в регионах России открыты представительства, где специалисты обучают работе с платформой, консультируют заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по улучшению функционала и устранению технических неполадок. Кроме того, пользователи могут круглосуточно обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 или оставить заявку на портале.

Функциональным заказчиком портала поставщиков выступает департамент Москвы по конкурентной политике, а техническую поддержку и развитие обеспечивает столичный департамент информационных технологий.

Развитие цифровых сервисов для бизнеса соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление».