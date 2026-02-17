Багреева: свыше 600 тыс. контрактов заключили на портале поставщиков в 2025 году

В 2025 году объем сделок, заключенных столичными и региональными заказчиками на Портале поставщиков, превысил 600 тыс. контрактов. Наибольшей популярностью среди закупаемой продукции пользовались строительные материалы, хозяйственные принадлежности, канцелярия, а также медицинские изделия и товары IT-сферы, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что портал поставщиков помогает государственным и муниципальным заказчикам оперативно приобретать необходимую продукцию по оптимальным ценам, а предприниматели находят потребителей в десятках регионов нашей страны и получают возможность масштабировать бизнес и развиваться.

«В 2025 году на платформе подписали 616,6 тыс. контрактов на сумму 130,5 млрд рублей. Чаще всего на портале закупали строительные и хозяйственные товары: по этим категориям заключено соответственно 84 тыс. и 55 тыс. сделок. В число популярных категорий также вошли канцелярские изделия, на поставку которых заключили 44 тыс. контрактов, медицинские и информационно-технологические товары – 42,5 тыс. и 24 тыс. договоров соответственно», – отметила Мария Багреева.

В настоящее время на электронной площадке зарегистрировано и активно работает более 60 тыс. заказчиков из 44 субъектов РФ, а также свыше 395 тыс. поставщиков, представляющих все регионы страны.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, возможность проведения межрегиональных сделок на Портале поставщиков обеспечивает высокую конкуренцию в закупках.

«Наиболее активно на платформе в 2025 году работали поставщики из Москвы, Московской области, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. На них в общей сложности пришлось 410 тыс. сделок – 67% от общего количества», – рассказал Пуртов.

Портал поставщиков функционирует с 2013 года и был создан для автоматизации процедур закупок малого объема. Как ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин, к системе присоединился 44-й регион-заказчик – Курская область.

Каждый день на платформе подписывается свыше 1,5 тыс. контрактов, а ассортимент предлагаемых предпринимателями товаров, работ и услуг насчитывает более 3,4 млн уникальных наименований.

Дополнительную информацию об экономической жизни столицы можно найти на официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.