Багреева: столица заключила более 43 тыс контрактов с МСП на портале поставщиков

В первые три месяца 2025 года на портале поставщиков было заключено свыше 43,1 тыс. контрактов между московскими заказчиками и субъектами малого и среднего бизнеса на общую сумму около 11 млрд рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что предприятия малого и среднего бизнеса — важные партнеры города, помогающие удовлетворить текущие потребности столичных организаций. С января по март текущего года на платформе было подписано более 43 тыс. контрактов с МСП на 10,8 млрд рублей, что на 12,5% превышает объемы в аналогичном периоде прошлого года.

«На субъекты малого и среднего предпринимательства пришлось около 42% от общего объема закупок на портале. Чаще всего московские заказчики приобретали у них строительные, хозяйственные, медицинские, информационно-технологические товары, бытовую технику, средства связи, электронику и оргтехнику, а также услуги по техническому обслуживанию и содержанию столичных объектов», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что по этим направлениям за квартал было оформлено около 18,3 тыс. сделок.

Портал поставщиков, запущенный в 2013 году, предназначен для автоматизации небольших закупок. В его каталоге представлено свыше 3 млн уникальных позиций. Ежедневно на платформе заключается примерно 1,5 тыс. контрактов. Процедура подписания проходит в онлайн-формате с использованием электронной подписи, что делает закупки быстрее и удобнее.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, на сегодняшний день платформой активно пользуются более 58 тыс. заказчиков из 42 регионов России, включая школы, детские сады, поликлиники, больницы и другие учреждения. Количество зарегистрированных поставщиков продолжает увеличиваться — сейчас их уже более 370 тыс.

«В пятерку лидеров по сумме заключенных контрактов в первом квартале вошли предприниматели из Москвы, Московской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга, Красноярского края. Их совокупный объем закупок составил 87% от общей суммы заключенных на портале сделок», — рассказал Пуртов.

Москва активно поддерживает предпринимательство и занимает лидирующие позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, цифровизации и вовлечению малого и среднего бизнеса городские закупки обеспечивают экономию на всех этапах.

Функциональным оператором портала поставщиков выступает департамент Москвы по конкурентной политике, а техническую поддержку осуществляет столичный департамент информационных технологий.

Развитие цифровых сервисов для бизнеса соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление».