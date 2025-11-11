Багреева: расширение системы госзакупок должно соблюдать нормы законодательства

Присоединение коммерческих платформ онлайн-торговли к системе государственных закупок малого объема должно учитывать действующие требования к прозрачности, сертификации площадок и обеспечению прослеживаемости всех процедур. Об этом в ходе сессии «Платформизация госзакупок» в рамках Дня платформенной экономики сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«На сегодняшний день в системе закупок малого объема сложился довольно высокий уровень конкуренции поставщиков разных ИТ-решений: в стране действует порядка 15 электронных магазинов, работающих в соответствии с требованиями тендерного законодательства», – подчеркнула Мария Багреева.

Она уточнила, что между площадками существует здоровая конкуренция, которая стимулирует их постоянное развитие и совершенствование.

Одним из ключевых игроков рынка является Портал поставщиков Москвы, созданный более 12 лет назад для автоматизации подобных закупок в столице.

По словам заммэра, сегодня порталом поставщиков пользуются государственные и муниципальные заказчики из 43 регионов России, а свои товары, работы и услуги на платформе предлагают более 385 тыс. поставщиков со всей страны. Все процедуры происходят в электронном виде, начиная от формирования закупочной документации и заканчивая подписанием закрывающих документов.

«Портал обеспечивает высокую конкуренцию – на каждую закупку приходится в среднем семь участников, в результате чего стоимость приобретаемого товара, работы или услуги снижается примерно на 14 процентов. Портал поставщиков – это не просто торговая площадка, это современный ИТ-инструмент, действующий в контуре существующей системы госзаказа и объединяющий эффективные решения по организации и проведению закупок малого объема», – отметила вице-мэр.

Коммерческие площадки, в свою очередь, обладают значительным преимуществом – разветвленной сетью пунктов выдачи, что делает их эффективным решением для заказчиков из регионов с низкой плотностью населения и большим количеством удаленных населенных пунктов.

«Важно, чтобы включение платформ онлайн-торговли в систему госзакупок проводилось с учетом всех требований законодательства и с сохранением конкуренции как среди площадок, так и при проведении закупочных процедур», – уточнила Мария Багреева.

Московская контрактная система продолжает демонстрировать высокую эффективность. Столица на протяжении 19 лет подряд возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок.