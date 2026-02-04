Багреева: по итогам 2025 года Москва возглавила более 30 национальных рейтингов

По результатам 2025 года Москва заняла лидирующие позиции или вошла в число лучших более чем в тридцати общероссийских рейтингах и исследованиях, в очередной раз доказав высокие показатели в развитии экономики, инвестиционной привлекательности, качестве жизни населения и эффективности управления городом. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Одним из главных приоритетов Правительства Москвы является повышение качества жизни горожан. Российская столица уверенно сохраняет позиции лидера страны по этому показателю, что подтверждается первыми местами в национальном рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив и рейтингах „РИА Рейтинг“», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что достижения Москвы в данной сфере также отмечены в рейтингах качества городской среды Минстроя РФ, развития дорожно-транспортной инфраструктуры «РИА Рейтинг» и индексе качества жизни Финансового Университета при Правительстве РФ, где город демонстрирует лидерские результаты.

Москва остается наиболее экономически устойчивым регионом России: она возглавляет рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ от «РИА Рейтинг» и входит в группу лидеров по оценке экономического здоровья регионов агентства «Эксперт РА». Столица также лидирует в рейтинге по рынку труда, который учитывает уровень занятости, условия труда и емкость рынка, и сохраняет минимальный в стране уровень безработицы.

Финансовая устойчивость Москвы подкреплена высшими кредитными рейтингами от ведущих российских агентств АКРА и «Эксперт РА», которые также присвоили столице стабильный прогноз. Кроме того, Министерство финансов России отнесло Москву к регионам с высоким качеством управления государственными финансами, что свидетельствует о сбалансированности бюджетной политики.

В 2025 году Москва вновь была признана регионом с наилучшим инвестиционным климатом в стране. Город в седьмой раз подряд занял первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, а также стал лидером по развитию государственно-частного партнерства по версии Минэкономразвития РФ. Столица получила высшие оценки инвестиционной привлекательности от ведущих рейтинговых агентств, включая Национальное рейтинговое агентство и «Эксперт РА». Особую роль здесь играет ОЭЗ «Технополис Москва», признанная самой инвестиционно привлекательной (среди ОЭЗ технико-внедренческого типа) и устойчивой (по ESG-критериям) особой экономической зоной России в рейтингах Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России и Минэкономразвития России.

Москва сохраняет статус абсолютного центра научно-технологического и инновационного развития страны. Город занял первое место в нескольких национальных рейтингах, оценивающих научно-технологический потенциал и инновационную активность регионов, включая исследования Министерства образования и науки России, агентства «РИА Рейтинг» и Высшей школы экономики. Высокие позиции Москвы связаны, в том числе, с активным внедрением цифровых и инновационных решений в систему городского управления. Столица продолжает лидировать в цифровой трансформации: в 2025 году она в седьмой раз подряд возглавила индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов» Минстроя России, набрав максимальные 260 баллов.

В целом по многим направлениям, таким как развитие городской среды, экономики и технологий, Москва поддерживает высокие стандарты не только в национальном масштабе, но и в сравнении с крупнейшими мировыми мегаполисами.

