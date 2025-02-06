Багреева: обрабатывающие предприятия сэкономили 9 млрд руб благодаря нацпроекту

247 предприятий обрабатывающей промышленности Москвы присоединились к национальному проекту «Производительность труда». Благодаря внедрению принципов бережливого производства эти компании значительно улучшили свои бизнес-процессы, а совокупный экономический эффект от их участия в проекте достиг почти 9 млрд рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что наиболее активными участниками национального проекта «Производительность труда» являются компании обрабатывающего сектора — за 3 года к нацпроекту присоединились 247 компаний из этой сферы, что составляет 60% от общего количества участников.

«С помощью инструментов бережливого производства они оптимизировали рабочие процессы, улучшили эффективность работы оборудования, смогли сократить затраты и повысить качество управления запасами. В результате их выработка выросла в среднем в 1,5 раза, время протекания процессов и неиспользуемые в производстве материалы сократились на треть», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что суммарный экономический эффект от участия в национальном проекте составил 8,7 млрд рублей.

Компания «АйТел» благодаря нацпроекту улучшила процесс сборки шкафов управления, которые используются для контроля электрического оборудования на объектах городской инфраструктуры. Оптимизация маршрутов перемещения материалов и рационализация хранения инструментов позволили сократить потери рабочего времени и минимизировать отклонения от плана. За 6 месяцев время сборки одного шкафа уменьшилось на 71% и теперь составляет 76 часов. Производительность в пилотном потоке выросла в 8 раз: вместо 2 шкафов в месяц компания теперь выпускает 16.

АО «ГМЗ „Химмаш“ улучшило процесс производства вентиляторных установок. Благодаря рациональной организации рабочего пространства и хранения комплектующих удалось упорядочить процессы и сократить простои. В результате за полгода выпуск продукции увеличился почти в 6 раз: теперь компания производит 8 установок в месяц вместо 1,4. Время изготовления одного изделия — от получения материалов до отгрузки на склад — сократилось на 76% и теперь занимает 38 часов.

Компания «Армстройэкспорт» ускорила производство пневматических приводов для нефтегазовых трубопроводов. Внедрение пошаговых инструкций для сотрудников, переоборудование рабочих мест и зон хранения позволили повысить эффективность и безопасность процессов. Время производства одной партии изделий сократилось на 83%, а производительность выросла почти в 5 раз: если раньше бригада операторов собирала 1 привод в месяц, то теперь — 5.

Участники проекта на других этапах производства продолжают внедрять инструменты повышения эффективности.

Национальный проект «Производительность труда» реализовывали в столице с 2022 по 2024 годы на средства горбюджета. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что все 419 городских участников завершили пилотный этап национального проекта и теперь самостоятельно применяют принципы непрерывного улучшения.

С текущего года столичные компании продолжают работу по повышению производительности в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»). Проект финансируется за счет городского бюджета, а заявки на участие принимаются на сайте оператора федерального проекта.