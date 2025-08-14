Багреева: объем закупок в регионах на портале поставщиков составил 10 млрд руб

За январь–июнь текущего года заказчики столицы заключили на Портале поставщиков контракты с региональными предпринимателями на сумму около 10 млрд рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Показатели почти на треть стали выше, что за аналогичный период прошлого года.

«Портал поставщиков доступен бизнесу по всей РФ: контракты заключаются дистанционно с помощью электронного документооборота и цифровой подписи. За первые полгода текущего года столичные заказчики заключили на Портале поставщиков свыше 34 тыс. контрактов с предпринимателями из регионов на сумму 10 млрд рублей. Объем закупок вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребованными были строительные и хозяйственные товары, услуги по техническому обслуживанию и ремонту, информационно-технологическая продукция и электроника, медизделия. По этим категориям заключены контракты на 8,8 млрд рублей, что составляет 88% от общего объема заключенных с регионами сделок», — уточнила Мария Багреева.

Известно, что сотрудничество столицы с региональными поставщиками в сфере закупок выгодно для всех участников госзаказа. Так, предприниматели получают возможность участия в закупках малого объема и расширения бизнеса, а заказчики приобретают нужные товары и услуги из широкого спектра предложений, что помогает оперативно удовлетворять текущие потребности и экономить бюджетные средства.

«Ключевыми регионами — поставщиками столицы в первом полугодии стали Московская и Тюменская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург. С ними провели 82% сделок от общего числа заключенных контрактов на сумму 8,2 млрд рублей», — прокомментировал руководитель департамента города по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие этого года на Портале поставщиков провели закупки на сумму почти 58 млрд рублей.