Багреева: Москва заключила более 110 тыс контрактов с МСП на портале поставщиков

В период с января по май 2025 года заказчики оформили с субъектами МСП свыше 110 тыс. сделок на общую сумму 24 млрд рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что столица активно поддерживает взаимодействие с малым и средним бизнесом в сфере государственных закупок. Предприниматели играют важную роль на портале поставщиков, который был создан специально для быстрых закупок небольшого объема.

«За 5 месяцев этого года заказчики заключили на портале 110,3 тыс. контрактов с малым и средним бизнесом на сумму 24,3 млрд рублей. Всего же за этот период на платформе было совершено почти 116 тыс. сделок на 26,4 млрд рублей. Таким образом, доля субъектов МСП в общем объеме контрактов превысила 90%», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что чаще всего город закупал у МСП строительные и медицинские товары, IT-решения, хозяйственные принадлежности, бытовую технику, а также услуги по техническому обслуживанию и ремонту. На эти категории пришлось более трети всех заключенных договоров.

На портале поставщиков зарегистрировано свыше 58 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 42 регионов России, а число предпринимателей со всей страны превышает 375 тыс. Ежедневно здесь заключается около 1,5 тыс. контрактов.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, портал поставщиков помогает бизнесу по всей России: малые и средние предприятия из разных уголков страны могут предлагать свои товары, работы и услуги, а формат небольших закупок предоставляет им широкие возможности.

«Ключевыми регионами-поставщиками по объему закупок в январе — мае этого года стали Москва, Московская область, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург, с которыми было заключено около 84 тыс. контрактов на сумму 19,2 млрд рублей», — рассказал Пуртов.

Он добавил, что это составляет почти 80% от общего объема сделок с МСП на площадке.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, одним из популярных инструментов портала является бот автоматических ставок. Он позволяет поставщикам участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях. Этот сервис помогает предпринимателям экономить ресурсы и активнее включаться в торги, а заказчикам дает возможность снижать начальную цену контракта за счет конкуренции.

За 12 лет работы портал поставщиков зарекомендовал себя как эффективный маркетплейс, где покупатели и продавцы могут находить друг друга и заключать прозрачные сделки. Оперативность, надежность и открытость — ключевые преимущества платформы. Ее постоянное развитие делает участие в госзакупках еще удобнее и доступнее.

Московская контрактная система неизменно показывает высокую эффективность. Столица занимает лидирующие позиции (https://www.mos.ru/news/item/147428073/) в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, цифровизации и вовлечению малого бизнеса городские заказы обеспечивают экономию на каждом этапе.

Функциональным заказчиком портала поставщиков выступает департамент Москвы по конкурентной политике, а техническую поддержку обеспечивает столичный департамент информационных технологий.

Развитие цифровых сервисов для бизнеса соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и московской программы «Цифровое государственное управление».