Багреева: Москва использует ИБК для реализации транспортных проектов

Известно, что данные средства столица использует уже не первый год. Они направляются на обновление подвижного состава новых линий метро и МЦД.

«Транспортные проекты в столице — это проекты с самой большой отдачей, в которых самое большое соотношение бюджетных и частных инвестиций. Как только мы анонсируем открытие новой станции метро или станции МЦД, это сразу привлекает большое количество инвесторов, создаются новые рабочие места, строится жилье. И если в среднем по экономике города соотношение бюджетных и частных инвестиций составляет один к четырем, то в транспортных проектах оно вырастает до одного к шести, одного к восьми и более», — объяснила Багреева.

Помимо этого, отмечается, что ИБК — это деньги, которые нужно в обязательном порядке вернуть. В связи с этим, средства следует направлять только в те проекты, которые точно смогут окупиться.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню». Она нацелена на финансирование появления инфраструктурных объектов в регионах РФ. Средства предоставляются на срок до 15 лет по льготной ставке — три процента годовых.

На сегодняшний день суммарный объем одобренных столице инфраструктурных кредитов превысил 106 млрд рублей. Также были полностью использованы лимиты 2022–2024 годов. Благодаря им были приобретены 286 вагонов для МЦД и 468 вагонов для БКЛ.