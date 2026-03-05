Багреева: московские заказчики провели около 5 тыс совместных закупок в 2025 году

В 2025 году столичными заказчиками было организовано порядка 5 тыс. совместных котировочных сессий на Портале поставщиков. Это на 14% превышает показатели 2024 года, сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Заммэра уточнила, что совместные котировочные сессии — это действенный способ увеличения объема закупок, полезный как для бюджетных учреждений, так и для коммерческих структур. Агрегация нужд множества заказчиков из одного региона помогает создавать условия, более выгодные для участников торгов, что стимулирует конкуренцию и напрямую ведет к сокращению бюджетных затрат.

«В свою очередь, предприниматели получают более крупные контракты и возможность работать с несколькими учреждениями сразу. В 2025 году заказчики из Москвы провели на Портале поставщиков более 4,8 тыс. совместных котировочных сессий — это на 14% больше, чем годом ранее. Благодаря снижению начальной цены в таких закупках город сэкономил 960 млн рублей — в 2,4 раза больше, чем в 2024 году», — рассказала Мария Багреева.

Данный формат работы, предусматривающий возможность для заказчиков подключаться к закупкам, инициированным другими учреждениями своего же региона, действует для Москвы с сентября 2023 года.

«В прошедшем году столичные заказчики чаще всего объединялись для закупок строительных товаров, канцелярских и бумажных изделий, а также хозтоваров и бытовой техники», — отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он добавил, что в этих категориях они заключили 3,4 тыс. контрактов — более 70% от общего числа.

Портал поставщиков функционирует с 2013 года, его главная цель — автоматизация закупок небольших объемов. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, к числу заказчиков платформы присоединился 44-й регион — Курская область.

Каждый день на платформе заключают свыше 1,5 тыс. контрактов. В перечень услуг, работ и товаров, которые предлагают предприниматели, входит свыше 3,4 млн уникальных наименований.

