Багреева: доля среднесрочных контрактов в закупках Москвы составляет 27%

В 2025 году доля столичных контрактов, рассчитанных на исполнение в течение двух-трех лет, выросла с 20% до 27% от общего объема закупок. Применение среднесрочных договоров в сфере госзаказа укрепляет партнерские связи города и предпринимательского сообщества, открывает новые перспективы для бизнеса и позволяет более эффективно распоряжаться ресурсами, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что среднесрочные контракты выгодны и бизнесу, и заказчикам. Благодаря им муниципальные и государственные организации могут рассчитывать закупки на продолжительный период, распределять бюджет и получать необходимые услуги и товары в течение двух-трех лет.

«Для предпринимателей увеличение сроков исполнения контрактов означает гарантированные заказы и предсказуемый доход, что позволяет им уверенно планировать свою деятельность на несколько лет вперед и дает возможности для роста и развития. На конец прошлого года доля среднесрочных договоров достигла 27% от общего объема госконтрактов Москвы. Их заключают для проведения регулярных закупок в важнейших отраслях — от жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства до транспорта и социальной сферы», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что перечень услуг, работ и товаров, по которым применяется среднесрочная контрактация, насчитывает 147 наименований — от юридического консалтинга и банковских услуг до саженцев, автомобильных запчастей и продовольственных товаров.

Параллельно с этим город уменьшает объем краткосрочных соглашений, период действия которых не превышает одного года.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, по итогам 2025 года удельный вес краткосрочных договоров в структуре столичных госзакупок сократился: если раньше на них приходилось больше половины, то теперь — лишь треть.

«В дальнейшем они будут использоваться только для обеспечения нерегулярных потребностей госзаказчиков, например для проведения ремонта или закупки высокотехнологичного оборудования. Переход на более длительный срок исполнения контрактов позволит в том числе снизить трудозатраты и оптимизировать нагрузку на специалистов контрактных служб», — сказал Пуртов.

Система госзаказа Москвы неизменно показывает высокие результаты эффективности. Столица уверенно удерживает лидерские позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря унификации процедур, активному использованию цифровых инструментов и привлечению представителей малого предпринимательства достигается существенная экономия на всех этапах проведения закупочных кампаний.

Подробнее о столичной экономике можно узнать на официальных ресурсах комплекса экономической политики — в каналах на платформе MAX.