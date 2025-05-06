Багреева: 47 тыс котировочных сессий провели на портале поставщиков в 1 квартале

В начале 2025 года на Портале поставщиков Москвы прошло свыше 47 тыс. котировочных сессий, благодаря которым государственные и муниципальные заказчики Москвы смогли сэкономить 1,7 млрд рублей, сообщила заммэра города, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она уточнила, что котировочные сессии — это действенный инструмент для быстрых закупок. Они помогают заказчикам выбирать оптимальные предложения по цене и качеству, сокращая бюджетные затраты, а бизнесу — находить новых клиентов и расширять рынки сбыта. За первые три месяца 2025 года состоялось более 47 тыс. таких сессий.

«В среднем на один контракт претендовало семь предпринимателей, а начальная цена снижалась на 14%. Благодаря этому заказчикам удалось сэкономить суммарно 1,7 млрд рублей. Самой популярной категорией закупок стали строительные товары: по ним было заключено более 5 тыс. контрактов, а также хозяйственные и информационно-технологические товары — около 4 тыс. и 3 тыс. контрактов соответственно», — сказала Мария Багреева.

Котировочная сессия представляет собой мини-аукцион, где участники постепенно снижают цену контракта. Процедура длится 3, 6 или 24 часа, а побеждает тот, кто предложит наименьшую стоимость. Участвовать могут поставщики не только из Москвы, но и из других регионов.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, основная доля контрактов, заключенных в первом квартале, пришлась на компании из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

«На них пришлось 30,5 тыс. сделок — почти 65% от общего числа, объем этих контрактов составил 7,7 млрд рублей», — добавил Пуртов.

Котировочные сессии выгодны как городу, так и бизнесу. С их помощью государственные учреждения, школы, больницы и детские сады оперативно закупают нужные товары, а предприниматели быстро заключают контракты и получают прибыль. На платформе московские заказчики могут приобретать товары на сумму до 5 млн рублей, а работы и услуги — до 3 млн.

В департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ) отметили, что для удобства пользователей внедряются новые сервисы. Например, с 2022 года работает бот автоматических ставок, позволяющий поставщикам участвовать в нескольких сессиях одновременно. А с 2023 года заказчики получили возможность проводить совместные закупки идентичной продукции, объединяя потребности и привлекая больше поставщиков за счет увеличения объема заказа.

Портал поставщиков (https://zakupki.mos.ru/) был создан в 2013 году для автоматизации мелких закупок. Сейчас в каталоге представлено более 3,1 млн наименований товаров, работ и услуг. Ежедневно на платформе оформляется около 1,5 тыс. контрактов.

Для помощи пользователям открыты региональные представительства, где специалисты обучают работе с платформой, проводят консультации, собирают предложения по улучшению сервиса и решают технические вопросы. Также можно обратиться в службу поддержки по единому номеру +7-800-303-12-34 или через форму на сайте (https://zakupki.mos.ru/ru).

Функциональным заказчиком портала является департамент по конкурентной политике Москвы (https://www.mos.ru/tender/), а техническую поддержку обеспечивает столичный департамент информационных технология (https://www.mos.ru/dit/).

Развитие цифровых сервисов для бизнеса соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и московской программы «Цифровое государственное управление» (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/ekonomika-dannykh/).