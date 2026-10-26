Багреева: 400 тысяч контрактов заключили на Портале поставщиков за III квартала

С января по сентябрь 2026 года на Портале поставщиков было подписано более 400 тыс. контрактов. В числе наиболее востребованных категорий у государственных заказчиков оказались строительные, хозяйственные и медицинские товары. Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, портал поставщиков превратился в действенный инструмент для расширения бизнеса: предприниматели из разных регионов России находят заказчиков как в своей местности, так и за ее пределами.

«Государственные и муниципальные организации с помощью ресурса получают доступ к широкому ассортименту товаров и услуг, необходимых им в работе. За девять месяцев 2026 года на портале заключили 414 тыс. контрактов. Наиболее высоким спросом пользовались строительные, хозяйственные и медицинские товары, IT-продукция, а также услуги по техническому обслуживанию и ремонту. Около 30% контрактов пришлось на поставщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Московской и Свердловской областей», — отметила Багреева.

Портал поставщиков дает возможность участвовать в госзакупках как юридическим, так и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Как отмечал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, свыше 90% работающих на портале предпринимателей представляют малый и средний бизнес.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что зарегистрированные на Портале поставщиков предприниматели могут не только размещать свои предложения, но и самостоятельно находить заказы через каталог закупок с помощью фильтров.

«Это дает бизнесу возможность оперативно реагировать на потребности заказчиков. Работать на ресурсе могут предприниматели из любых регионов. С начала года количество поставщиков увеличилось почти на 30 тыс. и сейчас превышает 420 тыс. Их продукция доступна более чем 65 тыс. заказчиков из 49 регионов страны», — пояснил Пуртов.

Портал поставщиков был запущен в 2013 году для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент взаимодействия государственных заказчиков и бизнеса. Каталог платформы содержит более 3,7 млн уникальных наименований товаров, работ и услуг. Ежедневно на портале заключается свыше 1,5 тыс. контрактов.

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