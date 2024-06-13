В столице за 2,5 года реализации национального проекта «Производительность труда» к нему присоединились порядка 130 малых предприятий, что составляет 38% от общего числа, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Из них около 70% относятся к обрабатывающим производствам, почти 8% — к торговле, а 7% представляют сферу туризма.

«Несмотря на ключевую цель нацпроекта — рост производительности труда на крупных и средних предприятиях несырьевых отраслей экономики не менее 5% в год — малое предпринимательство тоже попадает в контур проекта. Малые предприятия, работающие в туристической отрасли, стали активно присоединяться к нацпроекту с марта этого года, после того как правительство РФ снизило для сферы туризма порог по годовой выручке до 180 млн рублей для вступления в проект», — объяснила Мария Багреева.

Она подчеркнула, что в участниками проекта уже стали 16 представителей туристической отрасли, и, судя по высокому интересу к проекту, их число продолжит расти в дальнейшем.

«На сегодняшний день почти 50 малых предприятий подошли к концу первого этапа нацпроекта, получив совокупный экономический эффект 1,2 млрд рублей. Также они увеличили выработку продукции на 67%, сократили незавершенное производство и время протекания рабочих процессов на 39%», — добавила Багреева.

Теперь компании распространяют весь полученный опыт на остальные участки бизнеса.

Нацпроект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая в столице реализуется за счет средств городского бюджета. В городе проект стартовал с 2022 года. До конца текущего года в нем смогут принять участие 419 предприятий.

В рамках нацпроекта в столице проводится конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2024». Подать заявку на участие в нем можно до 28 июня.