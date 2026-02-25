Багреева: 175 тыс котировочных сессий провели на портале поставщиков в 2025 году

В 2025 году на московском портале поставщиков было организовано более 175 тыс. котировочных сессий. Проведение этих мини-аукционов позволило столице сэкономить свыше 6 млрд рублей за счет активного снижения стартовых цен, сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что котировочные сессии являются удобным инструментом проведения государственных закупок, благодаря которому заказчики могут приобретать качественные товары и услуги по оптимальным ценам, а также эффективно расходовать бюджетные средства.

«В 2025 году на портале поставщиков заказчики из Москвы успешно провели свыше 175 тыс. котировочных сессий. Среднее снижение начальной цены в ходе мини-аукционов составило 14%. Благодаря этому город сэкономил 6,6 млрд рублей. Самой востребованной категорией закупок стали строительные товары: по ним было заключено свыше 17 тыс. контрактов, а также хозяйственные и информационно-технологические товары — по 13 тыс. сделок», — отметила Мария Багреева.

Процедура котировочной сессии на портале поставщиков организована по типу мини-аукциона, где предприниматели последовательно уменьшают объявленную заказчиком стартовую цену контракта. Торги длятся 3, 6 либо 24 часа, и победителем признается участник, выдвинувший самую низкую цену.

«Функционал котировочных сессий полезен не только для заказчиков, но и для поставщиков, которые получают возможность находить надежных партнеров и расширять рынки сбыта. Наиболее активно в мини-аукционах со столицей в этом году участвовали поставщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Калужской областей», — отметил руководитель Департамента по конкурентной политике города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он добавил, что на них пришлось 113,6 тыс. контрактов — 65% от общего числа.

Портал поставщиков функционирует с 2013 года, его главная цель — автоматизация закупок небольших объемов. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, к числу заказчиков платформы присоединился 44-й регион — Курская область.

В настоящий момент ассортимент предлагаемых бизнесменами товаров, работ и сервисов насчитывает более 3,4 млн разнообразных позиций. Каждый день на площадке заключается свыше 1,5 тыс. контрактов, а общее количество работающих здесь предпринимателей превысило 395 тысяч. Подавляющее большинство (более 90%) представляют субъекты малого и среднего бизнеса. Заказчиками продукции и услуг выступают свыше 60 тыс. организаций из числа государственных и муниципальных структур.

