АвтоВАЗ запустит конвейер Lada Niva 7 ноября
Фото - © Staryh Luiba / Фотобанк Лори
АвтоВАЗ организует выпуск автомобилей семейства Lada Niva в выходной день — 7 ноября, сообщает «Царьград».
Профсоюзный комитет сообщил о согласовании проекта приказа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Конвейер будет работать в дневную смену. Ее продолжительность составит восемь часов.
Сотрудников привлекут к работе в субботу с соблюдением норм трудового законодательства и положений коллективного договора.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.