USD
Доллар США
82,14
0.42 %
EUR
Евро
92,19
0.04 %
CNY
Китайский Юань
12,27
0.07 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,37
0.42 %

АвтоВАЗ запустит конвейер Lada Niva 7 ноября

Экономика
Staryh Luiba / Фотобанк Лори

Фото - © Staryh Luiba / Фотобанк Лори

АвтоВАЗ организует выпуск автомобилей семейства Lada Niva в выходной день — 7 ноября, сообщает «Царьград».

Профсоюзный комитет сообщил о согласовании проекта приказа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Конвейер будет работать в дневную смену. Ее продолжительность составит восемь часов.

Сотрудников привлекут к работе в субботу с соблюдением норм трудового законодательства и положений коллективного договора.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.