АвтоВАЗ запустит конвейер Lada Niva 7 ноября

АвтоВАЗ организует выпуск автомобилей семейства Lada Niva в выходной день — 7 ноября, сообщает «Царьград» .

Профсоюзный комитет сообщил о согласовании проекта приказа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Конвейер будет работать в дневную смену. Ее продолжительность составит восемь часов.

Сотрудников привлекут к работе в субботу с соблюдением норм трудового законодательства и положений коллективного договора.

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