АвтоВАЗ расширяет географию сборки своей новинки

сегодня в 02:49

Lada Iskra будут собирать в Санкт-Петербурге

На Петербургском международном экономическом форуме глава АвтоВАЗа Максим Соколов объявил о стратегическом решении — с сентября 2024 года производство модели Lada Iskra начнется на мощностях «Автозавода Санкт-Петербург», сообщает РИА Новости .

«Петербургский завод выпустит около 4 тысяч автомобилей этой модели, что позволит нам лучше закрывать потребности Северо-Западного региона», — пояснил Соколов.

Подписание соответствующего соглашения между АвтоВАЗом и петербургским предприятием стало логичным шагом после успешного старта продаж новинки.

Это знаковое событие для российского автопрома, поскольку впервые за долгое время крупнейший отечественный автоконцерн возвращается к практике распределенной сборки.

Lada Iskra — новое компактное семейство между Granta и Vesta. В линейке представлены три типа кузова: седан, универсал и внедорожный Cross.

Этот компактный автомобиль класса «B» изначально разрабатывался как многофункциональное решение для разных категорий покупателей.