Авторский йогурт и твердый сыр: россиян предупредили о скором подорожании молочки

На российском рынке молочной продукции в настоящее время существует заметный дисбаланс между ситуацией в сельском хозяйстве и ассортиментом на прилавках магазинов. При этом некоторые молочные товары скоро могут снова вырасти в цене, такое мнение высказал руководитель аналитической платформы ROI Навигатор и исследовательской компании Points Lab Илья Волков, сообщает Газета.ru .

Сырое молоко является ключевым ингредиентом для всей молочной категории, и его снижающаяся стоимость теоретически должна вести к уменьшению цен на конечные товары. Но на практике механизм формирования розничных цен оказался сложнее, на него одновременно воздействует ряд разнонаправленных факторов: излишки сырья на складах, падение спроса на массовые продукты, рост затрат у производителей, а также общие инфляционные ожидания. Такое сочетание причин приводит к неоднородному изменению цен в разных сегментах.

В ближайшие месяцы на полках магазинов в первую очередь могут подорожать отдельные группы товаров. Например, твердые и выдержанные сыры, такие как «Русский», «Голландский-стиль».

«Рост цен в этой группе вероятнее всего в диапазоне плюс 8–15% к уровню начала 2026 года. Причина — ограниченный спрос на массовые молочные продукты и попытки производителей компенсировать слабое движение массовых товарных остатков за счет удорожания нишевых позиций, а также более высокая добавленная стоимость и доля импортных ингредиентов в этих продуктах. К тому же на мировом рынке сохраняется давление на сырный сегмент, и конкурентные преимущества уходят тем, кто может удерживать маржу за счет роста цен», — пояснил аналитик.

Также могут подорожать авторские йогурты, продукты в греческом стиле и функциональные изделия с высоким содержанием белка и с пробиотиками.

