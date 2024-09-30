Автоэксперт рассказал, что станет с автомобильным рынком после повышения утильсбора

Все будет зависеть от того, начнут ли китайские компании повышать цены на автомобили. В таком случае, возможно, покупатели перейдут в более дешевый сегмент, к другим маркам. Об этом РИАМО рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Все будет зависеть от того, начнут ли китайские компании повышать цены на автомобили. В таком случае, возможно, покупатели перейдут в более дешевый сегмент, к другим маркам. Ведь при такой ставке рефинансирования покупка автомобиля в кредит становится тяжелым ударом по семейному бюджету. Платежные обязательства при такой ставке напоминают ипотечные кредиты, которые были год назад», – сказал Попов.

Он добавил, что люди могут уйти в более дешевый сегмент и пожертвовать комфортом ради экономии. Либо китайские партнеры постараются сохранить свою долю на рынке, снизив маржинальность и, соответственно, цену на автомобили.

«Что касается наших автомобилей после введения утильсбора, да, возможно, цены поднимутся. Что касается самого утильсбора, моя позиция немного изменилась после того, как моя дочь, став учителем, получила от государства субсидию на покупку отечественного автомобиля. Она выбрала Ладу Весту с вариатором и мотором 1.8. Не скажу, что это топовая комплектация, но мультимедиа с тачскрином, подогрев передних сидений и кондиционер — все это есть. И она заплатила за машину 1,6 млн руб», – рассказал автоэксперт

Попов указал на то, что на радио обсуждали, что хотелось бы, чтобы отечественный автомобиль стоил 1,5 млн руб. Теперь так и есть. А с учетом субсидии в 500 тыс. руб., она обошлась ему всего в 1,1 млн руб. Субсидию предоставляет государство учителям, врачам и еще нескольким категориям граждан для покупки транспортного средства.

«В списке автомобилей, доступных с субсидией, основную часть составляют модели российского автопрома, такие как Гранта, Веста и так далее. Поэтому политика в отношении российского автопрома проводится достаточно серьезно», – отметил эксперт.

Относительно самого утильсбора Попов высказался в более резкой форме.

«Вот как только я увижу масштабные площадки по утилизации автомобилей, как их разбирают, утилизируют, сливают электролит, перерабатывают пластмассу, резину и так далее в больших объемах, я поверю в эффективность утилизационного сбора. Честно говоря, без сомнений, это налог, регулирующий спрос на те или иные автомобили. Сейчас все платят утилизационный сбор, а потом продавцы отечественных автомобилей, локализованных в России, получат от государства компенсацию за выплаченный повышенный сбор», – разъяснил специалист.

Попов уточнил, что это сделано для того, чтобы стимулировать покупку российских автомобилей, а не китайских.

«С политической точки зрения, такая позиция не очень партнерская по отношению к нашему юго-восточному соседу, который фактически спасает наше автомобилестроение от недопроизводства, поскольку, если бы китайцы не пришли, мы бы сейчас оказались вообще без автомобилей. С другой стороны, если посмотреть на цены на те же модели автомобилей в Китае, китайские партнеры ведут себя не совсем как партнеры. Они ввозят автомобили в Россию с высокой маржинальностью — 70-80%. Да, можно учесть логистические расходы, но прибыль все равно остается на уровне 100%. Это, конечно, вызывает вопросы. Шутят, что если в бизнесе прибыль меньше 1000%, то это не бизнес. Здесь же маржинальность почти 100%, что явно слишком много», – заключил автоэксперт.