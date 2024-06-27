Автоэксперт Попов: машины не подешевеют после ограничения кредитования с 1 июля

Снижения цен на автомобили после вступления в силу 1 июля решения Центробанка по ограничению автокредитования ожидать не стоит, поскольку большую часть продаваемых в России машин поставляют на рынок китайские производители, которые не заинтересованы в предоставлении дополнительных скидок. Об этом заявил РИАМО автоэксперт Дмитрий Попов.

Как писала газета «Известия», российские дилеры прогнозируют сокращение продаж автомобилей на 8–10% после повышения надбавки к коэффициентам риска по автокредитам с 1 июля. Это означает, что банку потребуется дополнительный капитал при выдаче займов гражданам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 50%. А это, в свою очередь, делает автокредиты менее прибыльными для банка.

«Ужесточение условий выдачи автокредитов — это сугубо наши проблемы. Китайцы не снизят цены на свои автомобили, даже если россияне станут покупать их реже, поскольку Россия не является ключевым импортером китайского автопрома и не влияет на его ценовую политику», — объяснил Попов.

Подешевеют ли отечественные автомобили — это, по словам эксперта, большой вопрос.

«„АвтоВАЗ“ примет такое решение только в том случае, если для него как для предприятия это будет рентабельно», — подчеркнул Попов.