Avon сохранила производство в РФ, несмотря на связь с ЛГБТ* и Украиной

Международная компания Avon открыто поддерживает Украину и ЛГБТ*, но не закрывает представительство в Подмосковье. Российский филиал заявил о разрыве с зарубежными структурами и о самостоятельной работе в стране, сообщает RT .

Компания Avon основана в США в XIX веке, зарегистрировалась в России в 1992 году. Она развивалась в стране с помощью сетевого маркетинга через дистрибьюторов. В России корпорация представлена ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани».

В настоящее время представленная в России компания Avon — это Avon Netherlands Holdings из Голландии. Раньше она входила в состав Avon Products, Inc. Российское отделение занималось торговлей и производством косметики. После изменения законодательства в России Avon отказался от популяризации ЛГБТ*-сообщества.

По данным источника в правоохранительных органах, в 2023–2024 годах часть выручки от реализации косметики Avon, произведенной в РФ, вероятно могла уйти в виде спонсорской помощи для организации ЛГБТ*-кинофестиваля в Польше. Официально в российском Avon эта информация не подтверждалась, однако бренд Avon числился в списке партнеров мероприятия.

При этом рекрутинг торговых представителей в России продолжается, но российское представительство дистанцируется от зарубежного офиса из-за спонсорства программ на Украине.

В настоящее время компания Avon в РФ действует в рамках законодательства, не поддерживает определенные организации и утверждает свою самостоятельность как часть группы Natura & Co. С 2021 года не переводит дивиденды за границу и в 2022 году внесла в российский бюджет более 4 млрд рублей.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.