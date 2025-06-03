«Авито Подработка» запустила смены от 4 часов для жителей Петербурга

В Санкт-Петербурге запущен сервис «Авито Подработка», позволяющий находить временную работу с гибким графиком без прохождения собеседований. Платформа ориентирована на подработки длительностью от 4 до 12 часов, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В Северной столице начал работу сервис «Авито Подработка», предназначенный для поиска временной занятости. Пользователи могут находить смены продолжительностью от 4 до 12 часов и планировать график без прохождения собеседований. Сервис ориентирован на людей, ищущих подработку, и на бизнес, которому необходимы сотрудники на короткий срок.

По данным ФНС, в 2025 году в России зарегистрировано свыше 13 млн самозанятых. Спрос на гибкие формы занятости растет: по данным внутреннего опроса платформы, 49% россиян считают удобный график главным критерием при выборе подработки. Согласно тем же данным, временная работа повышает месячный доход в среднем на 20%, а 66% работающих подрабатывают еженедельно.

Согласно исследованию, мужчины чаще выбирают строительство (25%), производство и доставку (по 14%). Женщины предпочитают онлайн-торговлю и образование (по 11%), бухгалтерию (9%). Молодежь 18–24 лет чаще ищет временную занятость в сфере IT (18%), граждане 25–54 лет — в строительстве (16%). Среди людей 55–64 лет популярны финансы (10%), а старше 65 лет — образование (15%).