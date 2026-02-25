АЦП: поддержка «Почты России» будет стоить игрокам рынка 90 млрд рублей

Минцифры готовит законопроект, который вводит ряд существенных ограничений и новых сборов для операторов доставки. Так, документ предлагает обязать всех участников логистического рынка, кроме самой «Почты России», отчислять 3% от профильных доходов в специальный фонд повышения качества услуг почтовой связи. Средства планируется направлять на поддержку госкомпании.

Помимо этого, проект фактически закрепляет монополию операторов почтовой связи на прием и доставку посылок.

«По нашим оценкам, дополнительные обязательства, которые предлагается возложить на рынок, способны привести к ежегодным расходам его участников в размере свыше 90 млрд рублей. Это прямое изъятие средств из социально значимого сектора», — прокомментировал инициативу президент АЦП Ораз Дурдыев.

Он подчеркнул, что в итоге это приведет к общему росту цен на логистические услуги, а значит — к росту цен для конечного покупателя. Также Инициатива негативно скажется и на программах развития инфраструктуры в малых населенных пунктах. Люди в отдаленных территориях могут остаться без того уровня сервиса и ассортимента, к которому привыкли.

Глава АЦП отметил, что сегодня бизнес уже активно поддерживает «Почту России» на рыночных, а не административных принципах. Платформы добровольно демонстрируют готовность к партнерству и помогают «Почте России» нагружать мощности и модернизировать отделения. Законопроект создает опасный прецедент, где убытки одной компании покрываются за счет обязательного сбора с успешных и динамично развивающихся участников рынка, их клиентов и партнеров.

В АЦП требуют требует проведения широкого обсуждения документа на отраслевом уровне и его концептуальной доработки. Это необходимо для предотвращения негативных последствий для экономики и миллионов граждан, заключил Дурдыев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.