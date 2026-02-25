АЦП: поддержка «Почты России» будет стоить игрокам рынка 90 млрд рублей
Инициатива Минцифры РФ по поддержке «Почты России» может стоить игрокам логистического рынка более 90 млрд рублей ежегодно, сообщил президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.
Минцифры готовит законопроект, который вводит ряд существенных ограничений и новых сборов для операторов доставки. Так, документ предлагает обязать всех участников логистического рынка, кроме самой «Почты России», отчислять 3% от профильных доходов в специальный фонд повышения качества услуг почтовой связи. Средства планируется направлять на поддержку госкомпании.
Помимо этого, проект фактически закрепляет монополию операторов почтовой связи на прием и доставку посылок.
«По нашим оценкам, дополнительные обязательства, которые предлагается возложить на рынок, способны привести к ежегодным расходам его участников в размере свыше 90 млрд рублей. Это прямое изъятие средств из социально значимого сектора», — прокомментировал инициативу президент АЦП Ораз Дурдыев.
Он подчеркнул, что в итоге это приведет к общему росту цен на логистические услуги, а значит — к росту цен для конечного покупателя. Также Инициатива негативно скажется и на программах развития инфраструктуры в малых населенных пунктах. Люди в отдаленных территориях могут остаться без того уровня сервиса и ассортимента, к которому привыкли.
Глава АЦП отметил, что сегодня бизнес уже активно поддерживает «Почту России» на рыночных, а не административных принципах. Платформы добровольно демонстрируют готовность к партнерству и помогают «Почте России» нагружать мощности и модернизировать отделения. Законопроект создает опасный прецедент, где убытки одной компании покрываются за счет обязательного сбора с успешных и динамично развивающихся участников рынка, их клиентов и партнеров.
В АЦП требуют требует проведения широкого обсуждения документа на отраслевом уровне и его концептуальной доработки. Это необходимо для предотвращения негативных последствий для экономики и миллионов граждан, заключил Дурдыев.
