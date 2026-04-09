Аспиранты из Балашихи получили стипендии правительства Подмосковья

Четверо аспирантов второго курса Университета Вернадского в Балашихе стали обладателями именной стипендии правительства Московской области по итогам конкурса 2026 года. Награду присудили за научные разработки с практической значимостью для региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Стипендия присуждается за исследования, которые могут быть внедрены в реальный сектор экономики Подмосковья. Среди ключевых критериев отбора — практическая значимость проектов, научная новизна и личный вклад автора. Преимущество получают работы, по которым уже есть публикации, патенты или опытные образцы.

Именную стипендию учредило правительство региона для поддержки талантливой молодежи и развития прикладных исследований в экономике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и природоохранной сфере. Кандидатов отбирает конкурсная комиссия с участием представителей профильных министерств, ведущих вузов и отраслевых институтов.

В 2026 году стипендиатами стали Игорь Панков, работающий по направлению «Селекция, семеноводство и биотехнология растений», Николай Патласов по направлению «Биохимия», а также экологи Сергей Целиков и Алексей Бобер. В министерстве отметили, что награда подтверждает высокий уровень исследований молодых ученых и их вклад в решение актуальных задач Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.