Артемьев: РФ потеряла триллионы долларов на занижении цены нефти

По мнению руководителя Петербургской биржи Игоря Артемьева, из-за непрозрачного механизма определения котировок международными ценовыми агентствами Россия понесла убытки в размере триллионов долларов в результате заниженной оценки стоимости российской нефти и продуктов ее переработки, сообщает РИА Новости .

Методика расчета цен на российскую нефть, используемая международными агентствами, основана на опросах трейдеров, осуществляющих операции с ней. Артемьев считает, что, несмотря на открытость этих методик, такой подход не является прозрачным.

«Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Многие десятилетия это была была просто такая тенденция, нам объясняли, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется. Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность (расчета котировок — ред.), складываются очень серьезные условия для манипуляций», — считает Артемьев.

В течение последних лет Петербургская биржа активно продвигает концепцию создания российского аналога глобальных ценовых индикаторов для целей налогообложения в нефтяной отрасли.

В 2025 году торговая площадка учредила Национальное биржевое ценовое агентство. Агентство рассчитывает цены, опираясь на данные ликвидных биржевых торгов, включая информацию с срочного рынка, котировки участников торгов (таких как «Трансконтейнер», РЖД и другие), внебиржевые данные, а также сведения из внешних источников, в частности, отраслевых министерств, ведомств и союзов.

