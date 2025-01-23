В рамках нового соглашения о кредите на сумму 45,3 миллиона евро, подписанного с Азиатским банком развития, правительство Армении планирует создать цифровую базу данных для медицинских учреждений страны, сообщает Sputnik .

Этот шаг, как отметила министр здравоохранения Анаит Аванесян, обеспечит более тщательный анализ заболеваемости в населении и поможет разработать эффективные меры для ее снижения.

Соглашение вскоре будет представлено на рассмотрение парламента. Кредит будет предоставляться траншами, связанных с выполнением конкретных целей, таких как уменьшение смертности от инфаркта и привлечение граждан из групп риска для обследования на диабет.

Важным элементом программы станет также пилотный проект телемедицины, который подразумевает удаленные осмотры и диагностику пациентов через видеосвязь, что позволит улучшить доступ к медицинским услугам.

Между тем стало известно о том, что в 2025 году Армения вряд ли разморозит членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), такое заявление сделала Служба внешней разведки (СВР) этой страны.