Арбузы дорожают, дыни дешевеют: каких цен на бахчевые ждать в августе

За последний год цены на бахчу в России показали разнонаправленную динамику: арбузы подорожали на 4,5%, достигнув 93 руб./кг в сетевой рознице. Дыни, напротив, подешевели на 15,1%, сейчас средняя цена — 125 руб./кг, сообщили РИАМО аналитики сервиса «Ценозавр».

Эксперты отмечают, что речь идет именно о средних ценах на арбузы и дыни в торговых сетях. Можно найти как более дешевые, так и более дорогие предложения.

Основные факторы, влияющие на цены:

· сезонный пик урожая — массовый сбор в Астраханской, Волгоградской областях и Краснодарском крае увеличит предложение:

· дорожающая логистика;

· спрос — традиционный рост потребления в августе–сентябре.

«В первой половине августа возможно небольшое снижение цен на 3-6% из-за начала массовых поставок из южных регионов России и стран Средней Азии. При этом самые низкие по стране цены будут предсказуемо наблюдаться в южных регионах России», — спрогнозировали в «Ценозавре».