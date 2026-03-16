Арбитраж Москвы признал законным включение «Артстрой» в РНП

Арбитражный суд Москвы поддержал решение Московского областного УФАС о включении ООО «Артстрой» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом стало обращение Государственного казенного учреждения Московской области ФГБУ «ДЦО «Непецино» о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Заказчик указал на односторонний отказ подрядчика от исполнения контракта на капитальный ремонт мягкой кровли прачечной.

Московское областное УФАС признало действия ООО «Артстрой» нарушающими требования законодательства и приняло решение о включении сведений о компании в РНП.

Компания оспорила это решение в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность позиции антимонопольного органа.

