Апельсиновый сок и курица: какие продукты подешевели в России за неделю

Эксперт Абрамов: ни один товар из Индекса Мишек за неделю не подорожал

Автор Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что с 12 по 19 октября этот показатель в России упал на 2,5%, что говорит о снижении темпов инфляции, сообщает Газета.ru .

«По разным продуктовым товарам на полках российских магазинов картина с динамикой цен была противоречивой, но ни один из 14 товаров в Индексе Мишек не подорожал», — отметил экономист.

По его словам, цены на апельсиновый сок J7 за неделю уменьшились на 16%, на морковь — на 7,7%, на куриные тушки — на 5,9%, на самый дешевый белый хлеб — на 4,8%.

В корзину Индекса Мишек входят 14 популярных товаров: мармеладные мишки Fruit-tella и «Мишка косолапый», сок, белый хлеб, яйца, морковь и бананы, сельдь «Матиас», молоко «Домик в деревне», подсолнечное масло «Олейна», самая дешевая курица, чай «Акбар», сливочное масло «Простоквашино» и плавленый сыр «Фетакса». На основании индекса экономисты отслеживают динамику инфляции в стране.