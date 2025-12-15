АО КАМПО из Орехово-Зуева представит новые ножи на выставке в Москве в декабре 2025 года

АО «КАМПО» из Орехово-Зуева примет участие в международной выставке «Клинок Новогодний», которая пройдет в Москве с 18 по 21 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

АО «КАМПО» из Орехово-Зуева представит на выставке «Клинок Новогодний» новые и популярные модели ножей. Среди новинок — стропорез, созданный на основе инструмента для поисково-спасательных групп космонавтов ОТГ. Эта модель комплектуется чехлом из авиационной стропы и подарочной коробкой.

На стенде компании также будут представлены ножи для дайверов, мачете, универсальные ножи и ножи для выживания. Вся продукция сертифицирована и не относится к оружию.

Посетить стенд АО «КАМПО» можно будет в ТЦ Универмаг «Московский» по адресу: Москва, Комсомольская площадь, д. 6, стенд №8. Компания специализируется на приборостроении, малотоннажном судостроении, строительстве контейнеризированных комплексов и производстве ножей.

