Андрей Воробьев: возведение нового индустриального парка важно начать летом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в июне или в первой декаде июля важно выйти на строительство первого нового индустриального парка в регионе.

«В этом году, в частности, может быть, если не июне, то в первой декаде июля <…> наша задача — выйти на строительство первого нового индустриального парка. Уже по современным стандартам в Ленинском городском округе», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По его словам, по-прежнему важной остается тема обеспечения граждан рабочими местами, создания новых рабочих мест и условий для новых предприятий.

Ранее губернатор уточнял, что в настоящее время в Подмосковье создаются 5 государственных индустриальных парков и уже вводятся в стандарт производственные площади.