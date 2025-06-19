Андрей Воробьев: в ОЭЗ «Большой Серпухов» запустят производство электроники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, соучредитель ООО «Интеллектуальное производство» Умар Кремлев, гендиректор АО «Большой Серпухов» Наталья Агре и председатель совета директоров «РЕД СОФТ» Вячеслав Комлев подписали соглашение о создании высокотехнологичного производства потребительской электроники, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Воробьев подчеркнул, что обеспечение технологического суверенитета — одна из задач, которую поставил президент России Владимир Путин.

«Поэтому запуск нового производства электроники в нашей особой экономической зоне „Большой Серпухов“ несомненно важен не только для Подмосковья, но и всей страны. Общий объем инвестиций в проект составит более 4 млрд рублей, на предприятии будет создано свыше 150 рабочих мест. Надеемся, что это позволит внести заметный вклад в реализацию национальной цели, в импортозамещение. Намерения инвестора очень амбициозные, и они позволяют нам надеяться, что конкурентоспособная продукция — отечественные смартфоны, планшеты, ноутбуки, „умные“ часы, очки дополненной реальности — дело недалекого будущего», — заявил Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Будущий конкурент для мировых лидеров

Технологически независимая производственная платформа нового поколения появится в ОЭЗ «Большой Серпухов». Она станет крупным конкурентом мировым лидерам в сегменте носимой электроники, смартфонов и интеллектуальных устройств.

ООО «Интеллектуальное производство» представляет в России китайскую компанию Passion Tech. Ее разработки адаптируют под отечественные стандарты, руководствуясь регламентами Евразийского экономического союза.

«Этот проект — флагман нового этапа в развитии российской электроники. В Серпухове мы создаем центр технологического развития, основанный на „умном“ производстве, локальных решениях и международном партнерстве», — заявил соучредитель ООО «Интеллектуальное производство» Умар Кремлев.

Перспективы будущего производства

С помощью передовых технологий будет автоматизировано до 90% производственных процессов. Они обеспечат переналадку линий. Будет создана своя лаборатория EMC-тестирования и внедрены системы управления MES/WMS (складскими и производственными процессами).

«Создание высокотехнологичного производства в рамках проекта — это новая веха для ОЭЗ „Большой Серпухов“, это подтверждение того, что Подмосковье становится точкой притяжения для самых амбициозных и технологически сложных инициатив. Мы планируем обеспечить готовую инфраструктуру и максимальное сопровождение на всех этапах реализации проекта», — сказала гендиректор АО «Большой Серпухов» Наталья Агре.

Российские операционные системы

Электроника будет работать на российских операционных системах РЕД ОС и РЕД ОС М. Председатель совета директоров ООО «РЕД СОФТ» Вячеслав Комлев заявил, что миссия компании в рамках развития нового производства — предоставление продуктов, аналогов которых нет в мире. Системы РЕД ОС и РЕД ОС М являются полностью российскими разработками и сопровождаются качественной техподдержкой, а также обладают рядом уникальных возможностей.

«В частности, мобильная операционная система РЕД ОС М связала на единой аппаратной платформе две технологические экосистемы — Linux и AOSP. Данное решение способно изменить цифровой облик будущего как для индивидуальных пользователей, так и для корпоративных заказчиков в России и за рубежом», — отметил Комлев.

Проект ориентирован на госзакупки и на B2C-сегмент с экспансией в страны СНГ и Восточной Европы. Основатель бренда PASSION, господин Ю Синьюй отметил, что рынок технологий в России очень перспективный.

«Трансфер технологий, который мы осуществляем, только поспособствует технологическому развитию России. Совсем скоро все смогут познакомиться с устройствами Passion, которые уже находятся на высоком технологическом уровне, сопоставимом с крупными международными брендами. Завод в ОЭЗ „Большой Серпухов“ этому только поспособствует», — заключил Ю Синьюй.