Андрей Воробьев: товарооборот Подмосковья и Абхазии вырос втрое за 5 лет

Товарооборот Подмосковья и Абхазии вырос более чем в три раза за 5 лет. Регион поставляет мясо, молочку, напитки, мебель, а Абхазия — фрукты, орехи и древесину, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Поздравляю жителей Абхазии с Днем Победы и Независимости! Рад быть здесь в этот день — почтить память героев и подчеркнуть прочность дружбы между нашими народами», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор вместе с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и главой Абхазии Бадрой Гунбой обсудили сотрудничество и совместные проекты в экономике, образовании, культуре и гуманитарной сфере.

По его словам, особое внимание уделяется вопросам образования. В июле в образовательном центре «Сенеж» прошел форум для коллег из Абхазии. Регион поделился опытом работы Центра управления регионом (ЦУР) и информационного центра. Также на встрече обсудили взаимодействие с населением и совместные проекты в области дошкольного, школьного и среднего профессионального образования.

Абхазские активисты активно участвуют в подмосковных форумах, фестивалях и соревнованиях. В Московской области существует несколько городов-побратимов с Абхазией: Подольск и Сухум, Щелково и Гагра, Видное и Очамчыра. Эти связи способствуют укреплению взаимопонимания и дружбы на долгие годы.

«Благодарю Бадру Зурабовича за теплый прием. Уверен — впереди много общих достижений», — заключил Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.